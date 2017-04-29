台東學生走上街頭，展現美感教育

為了展現美感教育成果，台東學生今天下午創意上街頭。（莊哲權攝）

為了展現美感教育成果，台東學生今天下午創意上街頭。（莊哲權攝）

為了展現美感教育成果，台東學生今天下午創意上街頭。（莊哲權攝）

為了展現美感教育成果，台東學生今天下午創意上街頭。（莊哲權攝）

為了展現美感教育成果，台東學生今天下午創意上街頭。（莊哲權攝）

為了展現美感教育成果，台東學生今天下午創意上街頭。（莊哲權攝）

為了展現美感教育成果，台東學生今天下午創意上街頭。（莊哲權攝）

為了展現台東縣學生美感教育的教學成果，台東縣政府規畫美感教育系列活動，今天下午啟動藝術踩街，23支從幼兒園到大專生的團隊，發揮創意，走上街頭，吸引民眾及遊客欣賞。

台東市街頭，今天傍晚熱鬧繽紛，台東縣政府教育處今年度規畫了美感教育季系列成果展演活動，繼14日於藝文中心舉辦學生室內音樂會成果展後，今天午4時50分由縣長黃健庭啟動藝術踩街。

演出的團隊包含幼兒園、國小、國中、高中職及大學等，類型包含音樂類、視覺藝術類、肢體藝術類，主題涵蓋各種卡通人物、台東在地的農特產、海洋風情、愛護環境及原住民特色力與美的展現等，是一項綜合各類型藝術的行動視覺饗宴。

(中時)