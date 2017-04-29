官田職訓場開放參觀 真髮編織芭比娃娃吸睛
趕在勞工節前夕，勞動力發展署雲嘉南分署今天特地開放官田職訓場供人參觀，同時也舉辦大型成果展活動，藉由與訓練單位的互動，讓民眾能更了解職訓可提供利用的資源；冷凍空調班的冰淇淋機示範、手機包膜製作等攤位前都大排長龍，時尚美髮造型班的老師還推出真髮編織的芭比娃娃，指導新住民開創商機。
在「時尚美髮剪燙染造型設計訓練班」中，指導老師吳淑苓發揮奇想，收集剪下的頭髮，經過清洗、上膠及造型處理後，再搭配拼布、裝飾品，做成芭比娃娃身上的禮服，相當特別，也受到顧客好評，今年首度將此技術加入訓練課程，不少新住民跟著學習，多了一技之長。
吳淑苓說，剪下的頭髮有粗細捲直之分，必須分類處理，上膠硬化後才能編織縫紉，製作一個娃娃大約要1周到1個月，有夫妻結婚時會連袂前來製作公仔紀念，還有媽媽拿著女兒的長髮委託創作，可賣到2、3千元不等。
雲嘉南分署署長柯呈枋說，官田職訓場包含電子、電機、機械、營建及服務5大職群，距離上次開放參觀已經有5年時間，近年來添購許多設備，可讓民眾有不同感受及體驗。
勞動部次長郭國文指出，雲嘉南分署去年透過自辦與委外單位辦理職前訓練，培訓人才超過1.5萬人次，訓練能量很大，這次開放職訓場參觀導覽及成果展示，讓民眾更了解職訓在「做什麼」，更對未來職涯規劃有所啟發。
(中時)
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