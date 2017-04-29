林佳龍夫婦不做鷹爸、虎媽，要讓孩子學到帶著走的能力

台中市長林佳龍編著新書《兩個餌只釣一條魚-與許文龍邊釣邊聊》，今天在台中茉莉書店舉行座談會。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與夫人廖婉如以奇美創辦人許文龍所說的「每個員工都是別人的千金！」一席話，提醒要用同理心善待別人。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與夫人廖婉如表示，不做鷹爸、虎媽，要讓孩子學到帶著走的能力。（盧金足攝）

台中市長林佳龍編著新書《兩個餌只釣一條魚-與許文龍邊釣邊聊》，今天（29日）下午在台中茉莉書店舉行座談會，林佳龍與太太廖婉如表示，以前受的教育感官能力，美感與直覺沒有充份被發揮，被制約變罐食品變成泡麵，孩子以後是變成霸王椰子或玫瑰、薔薇，現在給多少土壤灌溉非常重要，他們夫婦不做鷹爸、虎媽，要讓孩子學到帶著走的能力。

林佳龍表示，他的兩孩子都上實驗教育，自己也像重上小學中學一起成長，孩子學校沒有考試，適性揚才，學到帶著走的能力，家長在孩子成長過程給最大支持。

廖婉如也舉自己對孩子的教育，出去用餐時，他會要求孩子收拾用過的托盤和餐具擺好，讓服務人員好收拾，這種態度就是看待別人，當成心中的寶貝，這也是她的舅公許文龍常講的「每個員工都是別人的千金！」

她憶起小時候去許文龍家玩時，最愛玩一罐子的彩色鈕扣，廖婉如笑稱這罐鈕扣她從幼稚園玩到國小，許文龍還要她從各種顏色和造型去排列，一罐鈕扣的幸福讓她永遠記得。

與會的民眾也提問，企業家能為台灣做些什麼？林佳龍說，賺錢要趕快拿來用，否則以後變人在天堂，錢在銀行，他建議企業家賺來的錢分成三部份，一部分自己使用，另一部分投資下一代教育，另一份捐給社會。

廖婉如則提及，昨天她為了沒有以有溫度的心情，好好聽女兒說話，向女兒道歉，她認為，家人關係要有溫度的吃飯和聊天，每一天生命的開展都很愉快，而不是像鬧鐘一樣叫孩子起床。

(中時)