2020東京奧運 文姿云：人生最重要目標
空手道女子55公斤級「世界第1」，我國空手道甜心文姿云從仁川亞運金牌，到2016年世錦賽摘銅，一步步將夢築大，現階段目標無疑就是為3年後的2020年東京奧運，「這是我現在人生中，最重要的目標。」
與許多選手一樣，文姿云自小苦練空手道，亞運奪金雖沒有讓她一舉天下知，但至少在體育界闖出名號，不過問到她仁川亞運後，至登上世界后座這3年間，影響她最大的關鍵戰役，反倒不是世錦賽，而是讓她感覺「跌了一跤」的2015年埃及排名賽。
「埃及排名賽，讓我知道就算妳狀況很好，對待比賽態度仍舊要場場戰戰兢兢。」文姿云回憶道，當時她仁川亞運風光奪金，對自己相當有自信，「那時候我自信心整個『爆棚』，沒想到第一場就輸了。雖然最後仍摘銅，但這給我很大的啟示，『就算再怎麼有自信，仍要保持一樣心情，去面對每一場比賽。』
文姿云以4515積分登頂，日媒分析，文姿云2020前若排名能維持前8，就能保障東京奧運參賽資格，因此力拚積分將是她接下來著眼重點，6月和9月在西班牙與德國各有場比賽，文姿云將視情況參賽，7月的亞錦賽、波蘭世運會，以及2018雅加達亞運，向東京奧運挺進。
(中時電子報)
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