天氣好 桃園農博湧人潮

桃園農業博覽會在51勞動節連假首日碰上好天氣，吸引不少遊客造訪。(賴佑維攝)

桃園農業博覽會29日是51勞動節連假首日，加上好天氣吸引不少遊客造訪，也因為天氣太好，裝置藝術「雲先生愛旅行」、「魔幻舞蝶」走道旁的小傘與木頭椅成為熱門休息景點，市府也請遊客賞農博時記得做好防曬工作。

29日遇到大晴天，農博周遭的遮陽裝置也大受歡迎，除了裝置藝術「雲先生愛旅行」、「魔幻舞蝶」一帶外，全國首座「現代奉茶亭」，利用空氣中的溼氣化身為乾淨的水源，每日供1500人次以上飲用，也吸引人潮排隊。

(中時)