甘家堡辦桐花野餐派對 讓客家走入生活

桃園市客家事務局29日在龍潭甘家堡舉辦「桐花野餐派對」，讓民眾在油桐樹下野餐，吸引120組民眾報名。(賴佑維攝)

桃園市客家事務局29日在龍潭甘家堡舉辦「桐花野餐派對」，共120組民眾報名。桃園市長鄭文燦表示，為鼓勵民眾感受山林桐花之美，也結合熱門的野餐活動，不但呈現客家美學，也讓客家文化走入生活。

鄭文燦表示，「2017桃園客家桐花祭」有桐花唸謠大賽、桐花繽紛大遊行、賞桐健行、桐螢共舞音樂會等活動，29日舉辦桐花野餐派對及人聲樂團比賽，吸引超過千人參加。他說，希望透過桐花季活動，讓客家結合城市，走入生活。

(中時)