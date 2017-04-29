再勝李宗偉 林丹：展現純粹體育精神
武漢羽球亞錦賽29日上演史上第39次「林李大戰」，結果「超級丹」林丹延續本月在馬來西亞決賽奪勝氣勢，以21比13、21比15再勝球王李宗偉。自從里約奧運落敗之後，林丹兩度直落2取勝李宗偉，明與諶龍爭冠。
「林李大戰」被譽為羽壇的經典對抗戲碼，亞錦賽以往只有各組決賽結束後，才會舉辦記者會，這回也破天荒在男單4強賽後就有記者會，兩大羽球天王的份量可見一斑。
林丹賽後受訪時表示，他和李宗偉其實已經有了年紀，但都沒有放棄，努力拿出最好的狀態，獲得外界的認可，每次對決也都會拿出全力拚戰。
「其實已經不是當打之年，我和李宗偉展現純粹的體育精神。」林丹有感而發的說。
林丹、李宗偉去年里約奧運準決賽上演經典對決，結果李宗偉苦戰勝出，卻在金牌戰不敵另一位中國大陸好手諶龍。這次亞錦賽4強換成林丹贏球，將對戰紀錄改寫為27勝12敗，明與諶龍爭冠，林丹過去也以8勝5敗占優。
(中時電子報)
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