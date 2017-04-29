蔣智賢本季最快10轟 前5局兄弟領先統一

蔣智賢今面對統一獅，轟出本季第10轟。(中時資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟與統一獅今在洲際棒球場交手，雖然獅隊在2、3兩局靠著安打串聯各攻下1分，但第4局中信穿起反攻號角，靠著蔣智賢本季第10轟帶動氣勢，單局攻下5分逆轉戰局，前5局取得5比2領先。

此役由統一獅率先展開攻勢，第2局獅隊靠著唐肇廷與郭峻偉的安打先馳得點，第3局陳傑憲與朱元勤又接連敲安再添1分，擴大領先優勢。

不過第4局獅隊洋投福瑞多遇到亂流，先被蔣智賢轟出本季第10轟追回1分，隨後又接連被周思齊、潘萣翔、鄭達鴻、張正偉與陳子豪敲出安打，再掉4分，中信逆轉取得5比2領先。

中信洋投羅曼，雖然前5局都讓獅隊打者站上壘包，不過僅在2、3兩局各掉1分，5局結束被擊出8支安打，失2分，1分責失分，投出4次三振。

(中時電子報)