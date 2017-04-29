高雄覺民警急攔阻詐騙 成功保住235萬

警方趕到銀行，及時阻攔柳婦（右）被騙。（呂素麗翻攝）

柳婦到銀行準備開啟保險箱，幸好警方趕到阻止她被騙。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區柳姓婦人日前接到陌生電話，稱兒子被友人設局毒品買賣遭綁架，必須交付240萬元給歹徒贖回兒子，所幸警方接獲報案後火速到達現場即時攔截，幾經聯繫上她的兒子，確認安全無虞後，才讓柳婦放心，保住血汗錢。

柳婦（60歲）21日六神無主到銀行領款，神情慌張向銀行行員詢問，準備開啟保險箱領出保險箱內的珠寶，行員查覺有異，向警方報案。

三民二分局覺民派出所所長楊增平知悉此案後立即調派線上巡邏警網巡佐韓瑞雄、警員劉彥政、警員戴勢達抵達銀行，見柳婦手中握著先前提領的15萬元，正向銀行行員洽談開啟保險箱，準備領出保險箱內的珠寶，包括翡翠、南洋珠、玉璽、鑽石、藍寶石、黃寶石、碧璽等，價值約220萬元，立即上前關切安撫柳婦情緒後，並進一步查證，經詢問柳婦兒子電話號碼後，幾經聯繫上她兒子，確認安全無虞後，才讓柳婦放心。

柳婦表示，因兒子在外地讀書，接獲詐騙電話後雖有些遲疑，但擔心時間稍有耽擱會造成兒子生命安危，一時心急忘了求證，便急忙拿著身分證件衝向鄰近銀行，對於警方及時趕到協助，並阻止她被騙，十分感謝。

警方表示，詐騙集團擅長運用心理行騙的方法詐騙民眾，民眾如果接到疑似詐騙電話，請冷靜思考，勿陷入詐騙陷阱而造成損失，若有疑問請循正確管道撥打165專線查詢，或至附近警察機關詢問。

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(中時)