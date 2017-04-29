幫助植物人 創世街舞表演響應募發票

創世基金會今日發起街頭募款活動，找來街舞舞者於西門町進行表演。（洪安怡攝）

為募款到宅植物人服務經費，創世基金會今（29）日發起街頭齊募款活動，在台北市內6處，出動近千名義工幫忙募款，更邀請到「街舞奧運世界賽」台灣代表團IP DANCE SKOOL於西門町表演街舞吸引民眾目光，總計發票與現金共成功募得12萬元。

創世基金會號召1千名義工，於捷運台北車站2處、中山站、公館站、忠孝復興站、市政府站等地方，走上街頭募集發票獻愛心，並邀請IP DANCE SKOOL在捷運西門站帶來強而有力的精湛舞蹈。

由於植物人每天都需要有人協助活動他們的關節，包括肩膀、手肘、手腕、手指、髖部、膝蓋、腳踝等處，以預防及減緩攣縮，維持角度及柔軟度，IP DANCE SKOOL團長蕭裕璋表示，Locking舞蹈跟這樣的關節復健運動有異曲同工之妙，差別只在於植物人是被動的被照顧，因此希望能藉由他們的表演，讓大家知道能夠靠自己活動是多麼珍貴且快樂。

創世基金會街頭募發票行之有年，但是發票量卻日益銳減，在今年度的第一季就衰退了62萬張，相當於90萬的服務經費，但據統計，全台約有4032位植物人，其中約2千多位受到創世基金會的服務，還有1千多位在服務的名單外。

此外，創世基金會全台還有17所植物人安養院，於20處提供到宅服務，深入各鄉里及偏遠山區，因此，創世基金會發起街頭募款活動，鼓勵大家捐發票、匯集愛心。

(中時)