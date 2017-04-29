北市消防局辦萬人淨山兼防災宣導
北市消防局第二救災救護大隊與松山慈惠堂、國稅局及大安、信義、南港、松山區公所，今(29)日在福德街松山慈惠堂廣場共同舉辦「2017台北母娘文化季萬人淨山暨社區防災宣導活動」，邀請社區居民共同參與，不僅可以登山健行強健體魄，更可以獲得最新且正確防災知識及技能。
消防局為喚醒民眾對火災、地震等災害的重視及預防，特別設計地震體驗車、消防風水師、CPR、居家消防安全設備(住宅用火災警報器)等宣導攤位，讓民眾透過設置的各項關卡汲取正確防災觀念，面對日益嚴峻的災變，臨災時仍能從容不迫做出正確的應變作為。
消防局表示，針對無火警自動警報設備的住家，家中應裝設「住宅用火災警報器」，能在火災發生初期偵測火災，更能及時提醒熟睡的民眾，以爭取更多應變及避難逃生時間，松山慈惠堂近年來已捐贈北市2萬5千只，消防局希望透過這次的宣導活動，提升民眾防火防災知識及應變能力，落實全民防災的觀念。
(中時)
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