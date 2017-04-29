否認0元俱樂部 蕭美琴：全力爭取前瞻

立委蕭美琴今舉辦「前瞻基礎建設與花蓮相關項目」記者會，細數各項與花蓮高度相關的細項，澄清花蓮並非零元俱樂部。（張祈攝）

各縣市搶著瓜分的前瞻基礎建設8800億大餅，仿間卻流傳0元俱樂部、早已分配好等傳言，連花蓮市代也率隊至東辦陳情，盼中央只給了花東雙軌以外，就將其餘花蓮建設「放生」！對此立委蕭美琴今舉辦「前瞻基礎建設與花蓮相關項目」記者會，細數各項與花蓮高度相關的細項，呼籲地方政府可積極規劃爭取，她也將全力協助。

蕭美琴指出，中央政府將改善東部交通列為首要政策，因此優先於前瞻基礎建設中將花東鐵路雙軌計畫納入「軌道建設」項目，直接以特別預算專案挹注，總額410億的花東雙軌計畫經費中，將編列高達269億的特別預算，經費來源能更穩定，工程也能進行得更順利。

她也指出，其他「數位建設」、「城鄉建設」等，均涵括花蓮，只要地方政府確實評估在地需求積極提案，將全力協助爭取對花蓮有益的建設經費。行政院東部服務中心執行長許傳盛表示，前瞻建設計畫目標為國家整體提升，因應全球競爭的國家戰略，計畫不分藍綠。除了佔了整體經費5.48%的花東雙軌計畫，城鄉建設也是其一為花東「量身定做」的項目。

他指出，為改善花東區域部落農村建設普遍老舊，設施設備的改善也利於未來推行長照據點設立，當然各縣市也同樣都能受理，他強調，「口水多於汗水，不要一直抱怨，有方向、目標、計畫才是有為且負責任的執政。」期盼地方政府能用心規劃，爭取應得的項目。

花蓮縣長傅崐萁日前受訪指出，「向國發會申請送件卻遭拒，蔡總統早已分配完！」對此，許傳盛回應，應是「溝通上的不足」，據他了解，目前預算仍在立法院進行審議，應是待預算審議完畢後，各縣市在做統一送件的受理，並非針對花蓮回絕。

此外縣長傅崐萁曾公開呼籲盼蘇花改二期納入前瞻計畫，蕭美琴回應，蘇花改工程歷時許久，核定之初未將全段納入改善，必定也是經歷重重協商後的結果，而今一期工程即將邁入完工，為有效接續蘇花改工程進行，她已多次提案、質詢要求交通部盡速評估，強調程序持續進行中，不因前瞻計畫以軌道為主而有所有延誤，許傳盛則補充，瓶頸路段的改善東辦會持續提案，連同清明節造成大塞車的北宜高接蘇花改平面道路，持續向上反映。

(中時)