12名國外資助童代表來台　傳遞受暴心聲

為呼籲大眾重視國內外兒童受暴議題，台灣世界展望會今（29）日下午在華山文創園區舉辦戶外大型分享會，邀請12名不同國籍的資助童分享生活中面臨的暴力威脅，並與「台灣兒童合唱團」一起藉由歌聲，傳遞兒童「以愛止暴」的心願。

以行動為弱勢兒童挺身而出，台灣世界展望會發起「終止兒童受暴、你我挺身做到」行動，邀請來自孟加拉、柬埔寨、羅馬尼亞、波士尼亞、馬拉威、薩爾瓦多的12名資助童代表，與資助人溫馨相聚，並輪流上台分享生活周遭常面對的暴力威脅。

馬拉威的安帝卡羅（Andikalo）和安琪拉（Angella），以歌謠《我們是來自馬拉威的兒童》訴說家鄉所遭遇的童工、童婚、性別暴力等問題，並分享世界展望會如何透過資助兒童計畫倡導兒童保護觀念，協助女孩們重返校園，脫離童婚困境。

柬埔寨的金（Kin）則身著柬國傳統服飾，與大家分享他的故事，他的父母在他9歲時前往泰國工作，將他留給祖父母撫養，祖父喝醉後言語粗暴，常對著他和祖母大吼大叫，「這時我會害怕到哭泣」，透過資助人的關懷，金的家庭環境正逐漸改善。

資助薩爾瓦多兒童佩卓約10年的陳慕儒則說，「加入資助兒童計畫只是秉持一個單純的信念，盼望讓這社會更有愛，使更多孩子能因著您我的付出展露笑容」，資助人李小姐則帶著女兒一同參加，「平常會和孩子分享資助童的年度報告，看見他的成長，就像看著自己孩子成長一般」。

台灣世界展望會陳純敬會長表示，台灣世界展望會自3月展開「終止兒童受暴 你我挺身做到」行動，已收到來自各界以捐款、義購悠遊卡及T恤、連署等方式的熱烈響應，「感謝各位的支持，盼望透過您我一同挺身為受暴兒童發聲，能使更多國內外孩子遠離暴力、平安長大，享有快樂童年」。

(中時)