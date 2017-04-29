糗了！法國拉法葉巡防艦訪上海 竟一身是「鏽」
法國海軍「庫爾貝號」巡防艦28日抵上海展開友好訪問，尷尬的是，當船艦入港時，卻是鏽跡斑斑，十分「落漆」。
據《環球網》報導，法國海軍拉法葉級巡防艦「庫爾貝號」（舷號F712）在28日下午抵達中國上海揚之江碼頭，展開為期7天的友好訪問。這是法國海軍艦艇第12次造訪上海，同時也是「庫爾貝號」第一次訪上海。
然而當中國媒體引頸盼望著拉法葉級巡防艦，卻看到「庫爾貝號」艦身有明顯的鏽跡，似乎歷經許多風霜。據法國國防部網站資料顯示，「庫爾貝號」在1993年9月15日首次下水，1997年4月1日開始服役，迄今已滿20年。
據《中國軍網》報導，艦長巴戈受訪表示，很高興能到上海訪問，也期盼此次訪問能增進兩國海軍交流；他也提到，在法國海軍離港那天，將會與中國護衛艦展開為期一天的海上聯合演練。
據了解，「庫爾貝號」將會與中國株洲艦進行通信校驗、編隊運動、臨檢拿捕等科目的聯合演練。
拉法葉級巡防艦「庫爾貝號」長125公尺、寬15.4公尺，吃水4.8公尺，標準排水量3200噸，滿載排水量3600噸，航速25節。
(中時電子報)
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