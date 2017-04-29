林佳龍分享「3個麵包」：生命更有意義

台中市長林佳龍29日與夫人廖婉如分享家庭教育與親子相處之道，兩人講到家庭趣事笑開懷。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與夫人廖婉如29日一起介紹新書《兩個餌只釣一條魚-與許文龍邊釣邊聊》，吸引很多粉絲來簽名。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與夫人廖婉如29日介紹《兩個餌只釣一條魚-與許文龍邊釣邊聊》一書，呼籲讓孩子適性學習，空白才能無限發展。（盧金足攝）

台中市長林佳龍今天（29日）下午在茉莉二手書店台中店介紹他編著的新書《兩個餌只釣一條魚─與許文龍邊釣邊聊》，妻子廖婉如也一起分享她口中的「舅公」奇美集團創辦人許文龍的處世、經商、關懷、自然與藝術，林佳龍特別分享3個麵包理論，吃第1個是生存權，吃第2個有幸福感、飽足感，第3個吃超過就變肥胖，學會分享給別人，生命更有意義。

廖婉如為奇美創辦人許文龍外甥女，林佳龍說，他跟著太太廖婉如稱許文龍為「舅公」，兩人名字同樣有「龍」字，相處特別投緣，一般人對許文龍熱愛小提琴的印象，其實，許文龍也很愛釣魚，他與許文龍釣魚過程學到充滿智慧的人生哲學。

林佳龍說，奇美集團在台灣發展成幸福產業，經營者許文龍博學多聞，卻是高工差點沒畢業，讓自己變成有成就又受人尊敬的人，他知道追求成功過程很痛苦，但人生沒有白走，去看見自己，有同理心就能看見別人。

「人生有太多規範是別人加給我們的，要完全歸零！」林佳龍表示，人生如果被「畫上格子」就只能寫字了，留下「空白」才能讓孩子有無限的發展可能。

他希望大家能時刻聆聽內在的呼喚，有沒有善待自己，許文龍對大家稱讚他是「利他」的人，許文龍則謙虛表示，別人把他講的太偉大，他是「利己」的人，為什麼許文龍會只考60分，因為這樣其他時間可以來閱讀書，可以拉小提琴，為何要考80分、100分，把別人踩腳下。

對許文龍生命觀點，林佳龍強調，人生的意義，自己體會最重要，他和許文龍釣魚的互動收穫3天3夜講不完，從人和人、人和社會、人與大自然關係都有深深體會，他舉釣魚時放兩個餌，卻只釣一條魚，就是不要竭澤而漁。

林佳龍表示，許文龍的「兩個餌只釣一條魚」論點，剛開始讓他不解，因為有時就一次釣到兩條魚，還樂不可支，「舅公」提醒他「憨仔」，如果一次釣兩條魚，周遭魚群就會覺得太危險，但如果只一條魚吃餌，還有另一個餌留著，魚會認為這裡有美食通風報信，反而招來更多魚，「兩個餌只釣一條魚」的深意帶來更多啟發。

(中時)