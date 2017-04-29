邱奕寰回母校2射1傳 台電大勝皇家蔚藍

台電前鋒邱奕寰（左下）飛身鏟射，於第62分鐘再次踢開皇家蔚藍大門。（李弘斌攝）

台電前鋒邱奕寰（左下）飛身鏟射，於第62分鐘再次踢開皇家蔚藍大門。（李弘斌攝）

球場換成了嶄新的人工草皮，台電前鋒邱奕寰29日回到母校銘傳大學，踢球感覺只有更好而已！「小邱」在上、下半場各進1球，還送出1次助攻，幫助台電以4比0完勝皇家蔚藍，戰績8勝3和在台灣企業甲級聯賽拉出5分領先優勢。

「其實今天進球有點運氣，我還放了不少槍，」小邱賽後不好意思的說：「還好運氣不錯，回母校比賽應該有差吧。」

邱奕寰去年膝蓋前十字韌帶斷裂開刀，台電非常需要這位鋒線快刀找回昔日威力。開賽第23分鐘，台電右後衛林約翰下底橫傳，小邱中路直進推射破門，助「南霸天」先馳得點。

中華隊國腳林建勛（左）右腳射門突破皇家蔚藍門將戴明的十指關，攻入台電此役第3球。（李弘斌攝）

皇家蔚藍門將戴明（Luke Deming）出擊果斷屢屢救險，讓台電直到比賽最後30分鐘才拉開比分。第62分鐘嚴和生誘出門將後橫傳，邱奕寰射門竟被後衛化解，幸好林昌倫得球後立刻從左側低傳，助攻小邱鏟射破門彌補。接著小邱助攻林建勛單刀進球，林昌倫也踢進精彩遠射，助台電4球大勝。

這場勝利也是邱奕寰畢業之後，第一次回到母校銘傳比賽，不同的是因應台北世大運，銘傳足球場已從天然草皮重建為人工草皮，讓小邱很替學弟們開心。

「雖然踩起來草皮好像有點軟，但真的很平整，蠻好踢的，」邱奕寰說，過去天然草皮雖也努力維護，不過校內還有壘球隊等其他團隊使用，坑洞難免。而相較於上周末在台北迎風球場比賽，也有人工草皮卻沒有觀眾席，小邱覺得回母校比賽的感覺很好，「學校有看台，以前比賽有很多學生球迷，是蠻棒的回憶。」

台甲聯賽29日也上演「爐主之爭」，台南市老將蔡憲棠度過40歲生日，一開賽卻在解圍時自擺烏龍，讓地主銘傳大學趁勝追擊，終以7比1拿下本季第2勝，不僅報了首循環落敗之仇，也以3分之差讓台南市單獨墊底。

(中時電子報)