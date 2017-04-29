台灣社會有愛 印尼船員重獲新生

印尼籍船員小瓦（右二 ）返國前夕到高醫，向救他性命的院長鍾飲文（右三）等醫護人員致謝。（高醫提供）

印尼籍船員小瓦（右）返國前夕到高醫致謝，靦靦的與院長鍾飲文（左）擁抱。（高醫提供）

印尼水產學校畢業的22歲小瓦，為了改善家裡的經濟狀況，透過仲介公司引薦，遠赴離家數千公里的台灣鮪釣漁船當船員，瘦弱的他因身體不堪負荷，與船東提前解約，卻在返鄉前夕因心肌病變導致休克及呼吸衰竭，差點客死異鄉，幸經高醫團隊及船東、高市府海洋局等多方協助，得以康復，昨天返鄉前特地到高醫向醫療團隊致謝，讓他重獲新生。

小瓦於去年3月30日離開南蘇拉威西省Sinjai的故鄉，到台灣鮪釣漁船上當船員，在太平洋日復一日的漁撈作業讓他心底很踏實，希望契約到期的那一天可以光榮返家，讓家人可以過上更好的生活，但是海上畢竟不比陸地，顛簸的航程和亟需體力的重活讓原本瘦弱的他無法負荷。

他和船長申請提早結束契約，獲得允諾，今年1月17日抵達高雄前鎮漁港，船東不計較契約提早結束，如實將所有薪資費用核算給小瓦之後，他原本要搭乘1月21日的班機返國。

沒想到就在回歸故鄉的前一天，竟因為接下來身體一連串的不適，輾轉住進了高醫，船東公司林老闆在凌晨3點接獲了一通緊急告知電話，當時小瓦的病況危急，必須有人代為簽署葉克膜手術的同意書，視員工如家人的林老闆毫無考慮，當下即指示代表協助簽署及辦理相關住院事宜。

在高醫團隊治療下，小瓦的身體日漸好轉，但想到上百萬的沈重醫療費用依然愁眉不展，高雄市海洋局得知後積極介入，印尼辦事處協調印尼當地仲介與海員協會出資51萬5千元，高醫也協助減免醫療費用及募款逾80萬，海洋局更協調有情有義的船東公司與鮪魚公會將相關款項結清，小瓦得以在昨天順利搭機返國。

返國前，小瓦帶著靦靦的笑容，在高醫社工師和仲介公司翻譯人員陪同下，抵達高醫加護病房及心臟內科病房，用他唯一學會的一句中文，親口向將他從死神手中搶回生命的醫護人員說聲「謝謝」，醫護人員看到他健康回來，興奮的奔相走告，忘情的擁抱小瓦，讓內向的他很不好意思。

小瓦哽咽的抱著高醫院長鍾飲文，透由翻譯人員，道出感謝高醫不只醫治他，還協助減免醫療費用及募款，讓他可以安全無虞的返家；小瓦表示，希望未來有機會，希望能再回到台灣工作，回到這個在他年輕生命中，難忘的友善國度，同時他也感謝陳菊市長和衛生局黃志中局長的關心協助與探視。

(中時)