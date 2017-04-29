太不想失分 富邦野手守備心驚驚

富邦悍將投手群不穩，野手守備怕失分，個個心驚驚。(中央社資料照)

富邦悍將成軍第一年，雖班底幾乎都是義大犀牛奪冠成員，開季後卻一蹶不振，至今暫居墊底，原本是投手群表現不佳，悍將主力打者林益全29日對戰Lamigo桃猿賽前表示，所有人都想贏、壓力很大，有時打起來有些綁手綁腳，但身為野手的他們，只能盡可能減少失分、多打點分數。

悍將昨役敗給猿隊後，以7勝15敗1和居於墊底，而攤開數據來看，儘管他們團隊打擊率3成07在4隊居首，團隊自責分率6.08卻慘居4隊最高。林益全坦言，如今想著一定不能失分，身手反有些放不太開，「不過球季不太可能整年都順，現在只能盡可能縮短低潮期。」

悍將內野手陳凱倫直言，每天都想著要贏，甚至睡覺前也告訴自己「明天一定會贏」，但壓力大、想得太多，反而到場上守備時，就會不自覺太過謹慎，導致守備時戰戰兢兢，「現在就告訴自己要保持平常心，盡可能放鬆、不心急，全力去拚，一樣做好該做的事情，反正最差也就是這樣了！」

總教練葉君璋表示，儘管他們打擊率高，但短程安打居多，難給對方重擊，而打進來的分數也不夠投手花，尤其牛棚不穩，更是影響甚遽，「去年我們靠牛棚贏球，但今年戰力無法整合，優勢不見了，戰績也就不好。」不過葉總認為近期郭勝安、林羿豪、以及下放二軍的賴鴻誠，狀況有漸漸回穩，對他們而言是不錯的消息。

(中時電子報)