行車糾紛沒解決 持刀砍人反被槍擊

鄭欲前往陳的住處討論賠償問題。（陳鴻偉翻攝）

警方在現場採得3枚彈殼。（陳鴻偉翻攝）

鄭跑到基隆路邊向警方報案求救。（陳鴻偉翻攝）

大安警方說明相關案情。（陳鴻偉攝）

（20：51更新）42歲鄭姓男子3個月前，與21歲陳男發生行車糾紛，雙方因賠償加碼談不攏而結怨，鄭因心生不滿，今天下午5時許，持西瓜刀前往陳基隆路住處理論。

雙方隨後在附近巷弄遇到，一言不和鄭就持刀砍陳，混亂中陳被劃傷左臂，鄭揮刀持續追砍，但2人來到另1條巷子時，疑似陳的友人突然出面，持槍朝鄭攻擊，「砰砰砰」至少開了3槍。

其中1槍打中鄭的左腳踝，鄭當場血流不止，掙扎離開並打電話報警求救，自稱遭人槍擊，警消到場後，將他送往萬芳醫院救治，經包紮後暫無大礙。

大安警方在現場採獲3枚彈殼，目前已積極調閱監視器，另偵訊陳釐清開槍犯嫌，但陳的說詞避重就輕，全案持續偵辦中。

(中時)