台灣世界展望號召「終止兒童受暴 你我挺身做到」

台灣世界展望今天在台中市舉辦「終止兒童受暴 你我挺身做到」分享會暨倡導活動。（盧金足攝）

世界展望會發起「終止兒童受暴 你我挺身做到」全球行動，希望透過預防、發展、保護、倡導等工作，致力終止兒童受到各種暴力傷害，優先幫助最弱勢的兒童。

為響應台灣世界展望會「終止兒童受暴力， 你我挺身做到」倡導活動，台中市政府、中部地區愛心企業、學校及教會今天（29日）透過「知識小學堂」闖關活動、為兒童挺身舞台活動及愛心市集邀請中部地區民眾關注國內外兒童受暴議題。

台中市政府社會局副局長陳仲良、台灣世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞、TOP CITY 大遠百店長藍卓成及黑橋牌櫃長邱詩韻、木匠兄妹總經理周信宏、文心國小校長陳怡婷到場連署響應，並寫下對兒童的祝福。

台灣世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞表示，遭受暴力對待的兒童，是這個世界弱勢中的弱勢，他們身陷童工、童婚、人口販運、霸凌等危險處境下，這些孩子的聲音，難以被世界上多數人所聽見。

終止兒童受暴不僅是一項針對兒童保護的倡議行動，世界展望會更將整合教育、生計發展、衛生與健康等方案，從改善國內外弱勢兒童的生活開始，全面預防兒童遭受暴力對待，進而邁向自立與希望的未來。

(中時)