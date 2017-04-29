陳傑憲擔任一日店長 親自下麵給球迷

陳傑憲今在洲際棒球場的統一麵小時光麵館擔任一日店長，親自下麵給球迷。(統一提供)

統一獅今在台中洲際棒球場擔任主場，也特別與統一食品部合作，推出許多不一樣遊戲體驗活動，其中也把最特別的「統一麵小時光麵館」安排到棒球場，球隊超人氣球星陳傑憲擔任一日店長，吸引大批球。

活動開始前統一麵小時光麵館擠滿近兩百位球迷聚集，就為了近距離與陳傑憲一起同樂，陳傑憲展現熱情，也現場特別親自下廚，分享煮泡麵秘訣，也特別展現創意搭配現有材料進行乾麵擺設拼盤，讓球迷對於傑憲熱情充滿歡喜。

為了感謝球迷熱情一起參與活動，陳傑憲也特別將親自煮的乾麵分成四位送給球迷。過程中，一位超級憲迷從被傑憲選中的開心喜歡，到不小心打翻了「傑憲煮的麵」，突然的狀況，小男孩傷心的哭了，真得哭了，傑憲也不讓小男孩失望，特別展現親和力餵食小男孩吃麵，也讓小男孩成為本日最幸運球迷，能最近距離與傑憲互動，讓許多球迷羨慕不已。

(中時電子報)