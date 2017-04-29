台鐵花蓮-宜蘭區間車玻璃破裂 列車誤點10分鐘

一列從花蓮開往宜蘭的區間車，今天下午被發現車廂玻璃破裂，鐵路警察調查玻璃破裂原因。（台鐵提供）

台鐵4033次、從花蓮到宜蘭的區間車，今天（29日）靠海側的車廂被發現外層玻璃破裂，列車抵達宜蘭站後，原編組折返回花蓮，但因鐵路警察蒐證，誤點約10分鐘開車，列車玻璃破裂原因仍待鐵路警察調查。

4033次區間車是下午4時20分從花蓮站開車，傍晚6時9分抵達終點宜蘭站，再編組折返作4042次，原定傍晚6時27分從宜蘭站開車，晚間7時58分抵達終點花蓮站。

但列車行經北埔站時，第2節車廂靠海側玻璃就被發現破裂，抵達宜蘭站後，鐵路警察蒐證，因內層玻璃未裂，區間車從宜蘭站開車後，將在抵達花蓮站後更換玻璃。

台鐵宜蘭運務段表示，玻璃破裂是遭BB彈擊中，或列車交會時石頭彈跳導致？仍待鐵路警察調查。

(中時)