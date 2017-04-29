宋祖德沉默4天反擊謝霆鋒！賊挑張栢芝524生日吃屎
大陸影視評論家宋祖德，早前在微博爆料鋒菲戀協議分手，更放話若爆料不實，願意在直播中吃下400g狗屎，遭謝霆鋒PO出狗屎餅乾圖嘲諷，要他儘早實現諾言吃屎。宋祖德沉默4天，今(29日)再次開腔談「鋒菲分手說」，還嗆謝霆鋒若能提出仍交往王菲證據，絕對直播吃狗屎。
宋祖德今日在微博回擊謝霆鋒，嗆謝霆鋒若真的是漢子，請提供最近仍和王菲再一起的證據，「不要玩花拳繡腿，秀巧克力狗屎餅及紋身無濟於事，不要避重就輕！我要你提供你和王菲仍在一起的證據！！」
宋祖德又說若謝霆鋒真的提出證據，他二話不說選在今年5月24號下午3點直播吃屎，還不忘強調「這個時間我特意請劉大師根據我的四柱八字挑選」。其實宋祖德選這個日子還真的不是亂選一通，因為5月24號正是謝霆鋒前妻張栢芝生日。
(中時電子報)
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