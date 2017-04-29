5月尋找台灣黑熊 壽山動物園送機票
5/1勞動節適逢星期一，高雄壽山動物園的動物們也放勞工假，當日休園1天；不過壽山動物園於5月2日至5日加碼推出勞工半票優惠專案，期間憑證（勞保卡或識別證）至園區購票可享半票（20元）回饋優惠（一卡通不適用），歡迎全國勞工朋友和親友、家人一起來園區享受大自然悠閒時光，還可以抽獎得機票。
高雄市觀光局長曾姿雯表示，壽山動物園5月動物主打明星是「台灣黑熊」，為了讓更多遊客認識珍貴稀有的台灣原生物種，園方特別設計「認識台灣黑熊」學習單，希望大小朋友可以了解台灣黑熊目前面臨的威脅，及可以透過哪些保育行動來為台灣黑熊盡一份心。
歡迎民眾入園至服務中心領取學習單，到台灣黑熊區尋找熊熊腳印章戳，觀察動物並完成學習單的問題，填寫完基本資料繳回服務中心就能參加抽獎，獎品有動物園限量黑熊馬克杯、高雄熊撲滿等獎品，最大獎還有高雄─釜山來回機票2張。
曾姿雯說，期待大家和我們一起認識及關心，這些和我們生活在一塊土地上的台灣原生動物們。
(中時)
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