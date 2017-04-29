大專生洄游農村，水保局廣發英雄帖

大專生在彰化縣，協助農民研發葡萄染布。（廖志晃翻攝）

大專生洄游農村，在澎湖紀錄手工麵線製作情形。（廖志晃翻攝）

「大專生洄游農村競賽」將於暑假登場，水土保持廣發英雄帖，歡迎大專青年組隊報名；尚未提報需求的農村社區，也請在5月15日前，到「洄游農村I need you專區」登錄，共創農村榮景。

水保局副局長林長立表示，洄游農村是「實戰」競賽，農村需要很多不同專業的人才協助，全國各地想要創新求變的農村，都積極展開宣傳，尋求有創意的學生團隊進駐，協助解決問題。

目前，已經有超過40個農村在網站「洄游農村I need you」提出需求，包括桃園市九斗社區希望規畫食農教育、苗栗縣石墻社區提到紅棗採收創意解決方案等；其他社區的需求，還有宣傳影片、產品開發設計、旅遊規畫、生態保育、空間活化等。

林長立指出，農村是很大的待開發舞台，同學們可以盡情發揮創意，駐村計畫不限主題、自訂目標，並提供駐村經費12萬元，讓學生自行規畫執行，後續還有高額獎金，歡迎大專生呼朋引伴接受挑戰！

(中時)