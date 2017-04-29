輔大蔣公銅像 整座遭拆除

輔大蔣公銅像，於今（29）日發現整座銅像遭拆除。（圖／取自「無限期支持－全台裝置藝術蔣」臉書頁）

輔大蔣公銅像於今年2月28日即被發現腳部遭破壞。（圖／本報資料照片，譚宇哲攝）

輔仁大學蔣公銅像，今（29）日發現整座銅像遭到移除，但目前尚不知是校方移除或是其他人所為。

今年2月28日，即有數名人士，持發電機、砂輪機等切割輔大蔣公銅像腳部，並企圖以繩索拉倒銅像，新莊警分局發現後將其中4人移送新北地檢署偵辦。

當時輔大官方發聲明稿指出，校方尊重學生各種立場和言論自由，但不容許非法破壞學校公物，校方未來將成立同校處理委員會討論相關議題。

對此，有網友表示「復活走掉了」。也有網友說「終於滾了」。亦有人表示「吱吱高潮沒」。

(中時電子報)