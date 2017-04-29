色男帶少女開房間挨踹 還要關1年

桃園27歲黃姓男子，去年邀約友人和少女一同飲酒狂歡，黃湯下肚後送友人返家，卻把少女載往摩鐵休息，趁隙撲倒狂吻，少女頑強抵抗，趁黃脫褲時猛力一踹，奪門而出向櫃台求援，黃男事後辯稱醉倒了，但員工證稱少女驚恐，與監視器影帶相符，桃園地院依強制猥褻判黃男關1年。

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(中時)