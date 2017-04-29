腦麻女登國際論壇 母獲表揚笑：我童年更苦
53歲何麗梅的女兒黃筱智出生時腦部缺氧，罹患多重障礙，何麗梅一路呵護照顧，黃筱智不但考上交大，還成為全台首位踏上國際論壇的腦麻生，何麗梅回顧過去，笑說童年照顧臥病在床的父親更苦，也曾被潑得滿身「黃金」，笑言：「人生已滿足！」今和41位模範媽媽同獲表揚。
何麗梅的父親是空軍，但有記憶以來就在照顧臥病在床的父親，幼稚園甚至被迫休學全職照料，童年回憶盡是臨窗望著外頭玩耍的同齡者，父親仍在她上小學前離世，母親之後再婚，繼父也只有陪伴她幾年，上高中時也與世長辭，自小就面對生離死別，被迫半工半讀完成學業，日子艱辛。
何麗梅婚後順利生下長子，但生女兒黃筱智時大血崩，早產又難產，幾度發出病危通知，丈夫拜託醫生「兩個都要救」，母女順利保住性命，但女兒自此罹患腦性麻痺伴隨視覺障礙。
何麗梅天天帶著女兒復健，甚至1天跑3間醫院，希望給女兒最好的療程，曾經因為醫院停水3天，她帶女兒就醫，好心幫忙通馬桶，沒想到「馬桶大爆發」，被噴到全身屎，仍硬著頭皮帶女兒完成復建，「當時只覺得我一定上輩子做了天大的壞事，這輩子才會這麼刻苦！」
何麗梅笑說，女兒成績一直都不是頂尖，但她願意等待和陪伴，終讓黃筱智找到自我認同，在交大人文社會學系發光，成為首位登國際論壇的腦麻生，回顧過去，何麗梅笑言小時候照顧父親更苦，看到女兒笑靨就滿足了。
市長鄭文燦親自表揚42位模範母親，最年長的已是百歲人瑞，他直讚這一代的母親特別辛苦，成長時被要求做好媳婦、好牽手，兒女長大後又要扮演好媽媽、好阿嬤，照顧孫子和另一半，永遠都在付出，每位模範母親都是一篇感人的故事，市府會持續推動社會福利政策，像是保母制度、親子館、公托中心、幼兒園等，降低媽媽負擔。
(中時)
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