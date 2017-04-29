加油站油槽漏油 蘆竹逾百居民憂汙染抗議
蘆竹區新南路的南下加油站，2年前發現油槽底滲油，交還地主交通部國道高速公路局整治，預定明年9月完工，附近逾百位居民聽聞未來將持續做加油站，擔憂汙染土壤地下水，群起到場陳情，高公局接下陳情書，坦承有加油站的規畫，會將民眾意見帶回研議。
南崁新南路上的南下加油站，自1985年開始營運，由中油向高公局租地營運，但因路幅狹窄，大車無法進入，客群為汽車或機車，營運受限，中油收手、改由台塑承租經營，卻又在2015年2月1日停止營運。
南崁里長邱顯助說，當時地方都不知道為何突然停止營運，直到工作人員挖出黑色發臭土壤，才知道加油站的油槽底部滲油，高公局負責土壤及地下水整治，預計從2015年9月至2018年9月，但卻傳出整治後還是要做加油站，讓居民無法接受。
百餘名里民到整治現場陳情，大喊「我們要健康、拒絕加油站」，搭配高舉或穿戴「守護南崁、誓死抗議」、「還我健康、拒絕汙染」、「拒絕加油站」等抗議布條，希望守護家園，場面相當激動，高公局也派員到場收下陳情書，將帶回研議。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。