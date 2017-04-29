加油站油槽漏油 蘆竹逾百居民憂汙染抗議

蘆竹加油站油槽疑漏油，逾百居民憂汙染抗議。(蔡依珍攝)

蘆竹加油站油槽疑漏油，逾百居民憂汙染抗議。(蔡依珍攝)

蘆竹區新南路的南下加油站，2年前發現油槽底滲油，交還地主交通部國道高速公路局整治，預定明年9月完工，附近逾百位居民聽聞未來將持續做加油站，擔憂汙染土壤地下水，群起到場陳情，高公局接下陳情書，坦承有加油站的規畫，會將民眾意見帶回研議。

南崁新南路上的南下加油站，自1985年開始營運，由中油向高公局租地營運，但因路幅狹窄，大車無法進入，客群為汽車或機車，營運受限，中油收手、改由台塑承租經營，卻又在2015年2月1日停止營運。

南崁里長邱顯助說，當時地方都不知道為何突然停止營運，直到工作人員挖出黑色發臭土壤，才知道加油站的油槽底部滲油，高公局負責土壤及地下水整治，預計從2015年9月至2018年9月，但卻傳出整治後還是要做加油站，讓居民無法接受。

百餘名里民到整治現場陳情，大喊「我們要健康、拒絕加油站」，搭配高舉或穿戴「守護南崁、誓死抗議」、「還我健康、拒絕汙染」、「拒絕加油站」等抗議布條，希望守護家園，場面相當激動，高公局也派員到場收下陳情書，將帶回研議。

(中時)