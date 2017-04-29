印尼預測今年中國將成巴厘島最大遊客來源國

新社報導，在日前舉行的中國駐印尼登巴薩總領館聯絡員會議上，印尼巴厘省旅遊局預測，今年中國將成為巴厘島最大外國遊客來源國。

根據印尼官方數字統計，2016年，到訪印尼的中國遊客達143萬人次，中國遊客消費總額高達20億美元。印尼旅遊部門確定今年的目標是吸引200萬中國遊客，其中大部分將到巴厘島旅遊。

統計數字顯示，今年第1季，中國遊客已經超過澳洲，成為印尼巴厘島最大的外國遊客來源國。

(工商)