修掉1缺點 郭勝安狀況回穩

郭勝安(右)近期找回狀況，4戰中繼登板僅失1分。(本報資料照)

富邦悍將郭勝安去年在牛棚投出一片天，還獲得最佳進步獎肯定，但今年開季卻狀況不佳，一度被下放到二軍調整，不過日前重返一軍後，4場後援登板僅失1分，如今甚至有望競爭守護神，郭勝安能回穩，他29日對戰Lamigo桃猿賽前表示，表現不好心急，影響投球動作沒做好，「現在就告訴自己，做好自己該做的事最重要！」

郭勝安今年開季無論控球或球速的狀況，都不比去年好，前三戰僅投0.3局，就失掉2分，自責分率高達18.00，4月4日對戰統一獅中繼登板，被鄭鎧文轟出全壘打失分後，就被降到二軍調整。不過他18日重返一軍後，表現回復穩定，連3場出賽投2.2局無失分，直到昨被猿隊林承飛轟出陽春彈才失分。

郭勝安表示，春訓時調整得不錯，但到開季投不好有點心急，而導致動作做得不完整，影響身手。如今找回身手的他，甚至有望競爭守護神一職，不過他沒有想太多，「最大的問題還是在自己，能保持穩定最重要，其他就順其自然就好。」

(中時電子報)