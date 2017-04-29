轎車與火車擦撞　菁桐平溪間誤點65分

轎車與火車發生擦撞，造成列車延宕。（張穎齊翻攝）

轎車車頭遭火車整個撞毀，所幸無人受傷。（張穎齊翻攝）

今天18時12分菁桐往平溪12公里處，發生4735次區間車與轎車擦撞意外，所幸無人傷亡，經鐵路警察到場蒐證處理後，於19時15分恢復通車，列車誤點延宕65分。

瑞芳派出所長陳錫禎表示，該轎車在平交道等候火車通行時，因為超越停止線，車頭過於凸出侵入路線，導致火車經過將其前檔整個撞毀，所幸駕駛並無受傷。

鐵路警察目前仍在現場釐清狀況，台鐵也加強播音以通知服務旅客。

(中時)