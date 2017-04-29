英勇超商女店員 持球棍擊退西瓜刀強盜
台中沙鹿區中航路一處超商，28日光天化日之下遭持刀打劫，林姓女店員拿起棒球棍力抗西瓜刀，刀棍相見加上警鈴大作，短短一分多鐘，林女英勇擊退未得逞的莽漢，清水警方表示，轄區治安列管人口35歲施姓男子涉案，目前正在積極緝捕中。
清泉派出所警方表示，從監視器發現，無業有竊盜前科的施男，28日上午10時許，涉嫌將西瓜刀擦在背後腰際以外套遮蔽，獨自進入中航路一間個人經營的超商，繞了一圈後確定無其他客人，到櫃檯亮出並揮舞西瓜刀示威，喝令林姓女店員拿錢出來。
警方指出，林女不從並赤手空拳握住西瓜刀把，隨後嚇得向後退，施男竟翻進櫃檯內持續逼近，林女拿起棒球棍力抗西瓜刀，施男一手抵擋、一手企圖打開收銀機，此時警鈴大作，施男趕緊奪門而出，短短的1分鐘，身材嬌小的林女，英勇的以棒球棍擊退中型身材的施男，林女左手中指遭輕微割傷。
警方表示，施男常到該超商購買東西，林女之前也見過他，當天走進店內並無異樣，目前正在積極緝捕中。
(中時)
關鍵字：超商.女店.球棍.西瓜刀、強盜
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