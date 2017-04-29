全國文化會議中區論壇最後一場在雲林舉行
全國文化會議中區論壇最後一場今天在雲林科技大學舉行，文化部長鄭麗君表示，目前文化部推動文化政策的理念根基在於「文化民主化」。
鄭麗君表示，文化基本法於送立法審議前，今年3月至6月於南、東、中、北區安排12場次全國文化會議分區論壇及1場青年論壇， 9月初舉行全國大會。
今天上午場次討論「支持藝文創作自由與培植美感素養」，討論如何擬定藝文人才整體政策，建構自由且友善的創作環境，以及如何廣化與深化藝術教育，豐富民眾的人文素養。
下午場「文化保存與扎根、連結土地與人民歷史」討論文化資產保存與再生的公民參與機制。
(中時)
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