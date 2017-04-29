泉順越南米混充台灣米 董事長子判1年6月徒刑

國內第3大糧商泉順食品公司，2013年8月被爆出以越南米混充台灣米，卻在包裝產地上標示「台灣」，混淆消費者，不法獲益共1005萬餘元。智財法院依共同犯詐欺取財罪，判處泉順副廠長潘文基、課長江進富各6月徒刑、董事長長子即副總經理李滄偉1年6月徒刑。

判決指出，泉順原生產的佳長米、長米、長ㄟ米的包裝產地標示為「台灣」，長纖米標示為「泰國50%+台灣50%」，為降低成本，李先製作原料配方表，再指示潘、江以越南米混充。其中佳長米、長ㄟ米、長米以越南米全部取代；而長纖米台灣米比例原為50%，混充過後則未達。

李滄偉供稱，因農忙作業不及，才指示以越南米替代，越南米口感及品質均不輸台灣米，且進口皆經檢驗合格，扣除成本反倒還虧損，並無從中獲益；潘、江兩人則稱皆聽命行事，對於包裝上標示並不清楚。有進貨的全聯、頂好、家樂福等廠商均表示受騙上當。

智財法院依共同犯詐欺取財罪，判處泉順副廠長潘文基6月徒刑、課長江進富6月徒刑，緩刑2年、副總經理李滄偉1年6月徒刑，緩刑4年。

(中時)