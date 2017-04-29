呂秀蓮：北韓不再是小蝦米 美國還是大鯨魚嗎

北韓最近頻試射飛彈，讓美國相當不悅，前副總統呂秀蓮今天在臉書上發文表示，「北韓已不再是小蝦米，美國還是大鯨魚嗎？」

呂秀蓮指出，今年4月15日到25日10天，國際舞台上演一齣驚心動魄的大鯨魚對抗小蝦米歷史劇。

呂秀蓮從15日開始說起，卡爾文森號跟日本自衛隊二次聯合軍演；美國神盾驅逐艦Wayne Meyer號也在朝鮮外海與南韓海軍王建號聯合操演。

4月25日北韓人民軍建軍85週年紀念日，號稱美國最大型的核動力潛艦密西根號堂堂停泊釜山港與卡爾文森號航母會合操演。大船入港，大軍壓境，不再虛擬唬人了，朝鮮半島周邊海域還擠滿美、朝、日、韓、俄及中國等6國的50艘潛水艦艇，豈止八方風雨會荊州！

至於金正恩，展開有史以來最大規模的火砲射擊，射程涵蓋南韓首都首爾市區，嚇壞南韓民眾。隔天美國的薩德飛彈組裝設備也運抵南韓星州，預告南韓將是真正的殺戮戰場。

至於中國，15日前就已調動10萬部隊防守中韓邊界，並發布二級戰備命令。25日，更集結陸海空及火箭軍部隊20萬人，且發布一級戰備命令，可謂劍拔弩張，枕戈待旦。

呂秀蓮說，北韓勞動黨宣稱，「人民軍的打擊力量沒有極限，將在空中、陸上、海面上和海面下向敵軍施以『最殘忍的懲罰』。」平壤也對北京喊話，「若隨美國起舞，增強對北韓制裁，將使中韓關係陷入災難性後果。」

奇怪這段時間，習近平雖與川普熱線不停，而且講了句惹惱韓國人的「歷史上整個朝鮮都是中國的」狂言，北京除了呼籲雙方冷靜，似乎難有作為，或根本不想作為，好讓金正恩繼續對抗川普，川普繼續討好中國？

呂秀蓮認為，眼看小蝦米無懼大鯨魚，隨時可能發射第6枚核彈，川普只好跳過中國，尋求聯合國安理會制裁。事態極明顯：北韓已接近落實核武國家，「朝鮮無核化」訴求已成明日黃花，除非美國顛覆金正恩政權，聯合國只能邀請金正恩上談判桌，與川普平起平坐，洽簽限核而非無核協議。

(中時)