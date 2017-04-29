中市瓦斯管線破損搶修 預計晚間10時恢復供氣

中市西屯區29日發生瓦斯管線破損外洩起火 消防局全力搶救後，瓦斯管線止漏，火勢熄滅。（盧金足翻攝）

台中市西屯區上安路附近，今天（29日）下午3時許發生瓦斯管線破損並起火意外，消防局獲報後立即前往佈署水線搶救，現場瓦斯已止漏，火勢並已撲滅。經發局表示，目前管線全力修復中，影響周邊120戶住戶使用天然氣，預計晚間10點前恢復供氣。

水利局在於西屯區上安路施作汙水下水道工程，施工廠商不慎挖破瓦斯管線，造成外洩並引發火勢。消防局下午3時33分獲報後，立即出動救災救護車輛11輛、消防人員23人前往現場佈署水線搶救，並在建築物旁部署炮塔防護，欣中瓦斯公司已於下午6時40分左右完成瓦斯止漏，火勢並於下午6時44分撲滅，預計晚間10時前完成管線搶修，恢復用戶正常供氣。

水利局表示，該案為施工廠商於上安路進行汙水用戶接管工程開挖時，因瓦斯管線被混凝土包覆於汙水人孔旁，打除施工過程中，無發現瓦斯管線警示帶及回填砂，造成不慎挖破管線意外。

經發局指出，本次事件相較過去花較多時間止漏，主因止氣閥被混凝土覆蓋住，無法立即止氣關閉，欣中公司接著即透過上游管線進行止氣，市府後續將加強要求欣中的應變解決方式，將風險降至最低。

消防局接獲管線破損意外後，市府隨即會同欣中瓦斯等相關單位，啟動應變程序，進行止漏與管線修復工作，對於造成部分用戶短暫不便，敬請見諒。意外發生時，現場三名工人受到燙傷，已送往台中榮總救治，無生命危險。

(中時)