郭富城避談孕事 天王岳父送喜糖遭嫌摳門

郭富城本月完婚，網友爆料收到他岳父所送喜糖。（圖／取自新浪娛樂、長春國貿微博）

網友爆料收到郭富城岳父喜糖。（圖／取自長春國貿微博）

網友討論郭富城喜糖。（圖／取自長春國貿微博）

郭富城近來人逢喜事精神爽。（圖／中時資料照片）

天王郭富城本月18日在香港半島酒店迎娶小22歲女友方媛，傳聞方媛帶球嫁，郭富城先前不置可否說：「當然啦，囍字是有兩個喜」，被解讀是默認孕事。今(29日)郭富城出席公開活動，轉為封口不談是否要當爸，只透露接下來將投入工作，和周潤發合作，沒空度蜜月。

郭富城今現身上海，站台名錶馬術冠軍賽，他人逢喜事精神爽，在活動上難掩喜悅，問他接下來計畫？他表示將跟周潤發合拍莊文強新作品，期待能和發哥交手擦出新火花，蜜月暫時沒計畫，老婆是否懷孕？郭富城只說「謝謝大家」，不多加回應。

昨知名八卦部落客「長春國貿」在微博大爆郭富城岳父所送的喜糖，說：「近日，有網友曬出郭富城岳父回到老家南陵發的喜糖，附文：方媛老爸送的喜糖，有錢人果然會省！」而從所附照片中可見天王岳父的喜糖是一個大紅色愛心鐵盒，內附有約10顆德芙和其他糖果，可見其一家的節省，網友則說：「天王有錢，又不是他老丈人有錢，你要送你什麼呢，送金糖？」、「和我們的一樣欸」、「盒子有點差」、「收喜糖的人是有多高估自己跟方家的關係啊」。

(中時電子報)