郭富城避談孕事 天王岳父送喜糖遭嫌摳門
天王郭富城本月18日在香港半島酒店迎娶小22歲女友方媛，傳聞方媛帶球嫁，郭富城先前不置可否說：「當然啦，囍字是有兩個喜」，被解讀是默認孕事。今(29日)郭富城出席公開活動，轉為封口不談是否要當爸，只透露接下來將投入工作，和周潤發合作，沒空度蜜月。
郭富城今現身上海，站台名錶馬術冠軍賽，他人逢喜事精神爽，在活動上難掩喜悅，問他接下來計畫？他表示將跟周潤發合拍莊文強新作品，期待能和發哥交手擦出新火花，蜜月暫時沒計畫，老婆是否懷孕？郭富城只說「謝謝大家」，不多加回應。
昨知名八卦部落客「長春國貿」在微博大爆郭富城岳父所送的喜糖，說：「近日，有網友曬出郭富城岳父回到老家南陵發的喜糖，附文：方媛老爸送的喜糖，有錢人果然會省！」而從所附照片中可見天王岳父的喜糖是一個大紅色愛心鐵盒，內附有約10顆德芙和其他糖果，可見其一家的節省，網友則說：「天王有錢，又不是他老丈人有錢，你要送你什麼呢，送金糖？」、「和我們的一樣欸」、「盒子有點差」、「收喜糖的人是有多高估自己跟方家的關係啊」。
(中時電子報)
關鍵字：郭富城
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。