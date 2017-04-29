嘉縣爭取建設經費 蔡英文允諾幫助
總統蔡英文今南下嘉義縣大埔美工業園區（卡羅爾銅管樂器觀光工廠），嘉義縣政府把握機會向蔡英文爭取建設經費，蔡英文則允諾會一項項協助，讓更多元的產業進駐嘉義。
縣府祕書長張志銘進行簡報報告時，一開頭就表明，嘉縣是窮困、老化人口最高的政府，且經濟部早已在40年前為嘉義縣開發5個工業園區，而園區有近400公頃的土地面積，但從來沒有科學園區進駐，其反映出40年來沒有人關愛過嘉義。
民雄、水上鄉鐵路高架化一直是嘉縣政府爭取的目標，縣府祕書長張志銘說，嘉義縣市不應因縣市分治而分階段施作鐵路高架化，他向蔡英文表示，如果嘉市鐵路高架化先行動工，不採用縣府主張的分段施工，將會浪費44億工程經費，因高架化工程介面有無法銜接的風險，且引道及調車場恐須重複施作。
蔡英文則回應，嘉縣鐵路高架化中央會提撥經費，並請縣府將重點部分先做起來，後續再來商談。她表示，推出前瞻計畫就是要讓全台發展更均衡，針對縣府提出的老化、財源窮困的問題，會一項項協助嘉義，讓更多元產業來嘉。
(中時)
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