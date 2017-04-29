山腳國小50歲 哈雷車隊領軍踩街
桃園蘆竹區山腳國小創校達半世紀，今年3月起陸續舉辦「創校50周年校慶」系列活動，今更以「創意踩街逗陣行」，把山腳社區街道巷弄當舞台，由學生演出舞獅、獨輪車等絕技，野為5月20日登場的校慶運動會暖身，歡迎大家一起來祝山腳國小50歲生日快樂。
山腳國小為歡慶創校50年，舉辦「創意踩街逗陣行」，邀請隊長江博源領軍的哈雷重機隊伍打頭陣，搭配校內舞獅鼓隊擔任前導，緊接著還有獨輪車隊、管樂隊，帶來聽覺、視覺饗宴，連同幼兒園的7個年級共14班的師生，也絞盡腦汁多元方式踩街，展現青春活力。
一群人浩浩蕩蕩從學校出發，往通學巷黃帝街、公溝聯發街，再經山林路一段、山腳街、山外路、南山路，繞回海山路、天公廟前小路、南山北路一段後返校，在家鄉山腳社區盡情展演，獲得鄉親的滿堂喝采。
山腳國小校長賴長泓說，歷史悠久、辦學優良的山腳國小，走過50年，已成社區的金字招牌，校友遍及在各行各業，他引論語「五十知天命」，期勉所有學子能在歷史中記取教訓、勇敢面對未來、用開放的心迎接各種挑戰。
(中時)
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