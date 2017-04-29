童仲彥證實與李秀環簽字離婚
曾爆出緋聞的前民進黨籍台北市議員童仲彥，傳出已於昨（28）日與李秀環簽字正式離婚。
根據nownews報導，童仲彥表示自己心情很平靜。李秀環臉書只貼了一句，「自由後的海闊天空」。
據三立報導，李秀環曾透露童遲遲不肯簽字，找律師協調也沒用。對此童仲彥受訪時表示，雙方已於28日簽字，婚姻正式畫下句點。
童仲彥於今年1月間被爆出與邱姓女子關係匪淺，並說「如果男人看到邱主任不喜歡她的話，就不是男人」。童當時並發出退出民進黨聲明，表示「因為家庭因素及個人問題，損及摯愛民進黨之形象，自責不已，本人童仲彥深自檢討，即日起退出民進黨。」
(中時電子報)
關鍵字：童仲彥
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