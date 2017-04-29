住院病患集體霸凌女室友 頭壓水桶險溺斃

花蓮某醫院昨晚驚傳住院病患集體霸凌事件，3名20餘歲的女住院病患，昨晚聯手將一名44歲頭部壓入水中，導致她溺水倒臥在浴室陷入昏迷，雖生命跡象穩定，目前仍在加護病房治療，而霸凌他的3女坦承犯案，警訊後將3嫌依殺人未遂罪移送花蓮地檢署偵辦。

院方指出，該院採4人1房寢室，使用公共衛浴空間，照護員每30分鐘進行一次巡房，昨晚7時許巡房發現不見被害者身影，四處找尋最後在衛浴間發現頭浸在水桶內昏迷的被害者，趕緊送往急救後並報案。

警方調閱監視器，發現被害者曾於案發前與另外3名室友出現在通往浴室的走廊上，由於她們因思覺失調症住院治療，警方將3人訊問，她們否認和被害人有糾紛或恩怨，坦承的確是她們下手，卻說不清楚為何要欺負她，詳細情況仍在調查中，3名嫌犯則因依殺人未遂罪嫌送辦。

(中時)