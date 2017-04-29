大陸百位名人去年收入315億元台幣 引官方大動作查稅

「2017中國名人收入排行榜」范冰冰名列第一。圖為她日前在美國參加《Time》雜誌全球影響力百人榜晚會。（取自新浪微博＠范冰冰工作室）

網傳2017大陸百位名人收入榜，總收入達70億9530萬元，約台幣315億1023萬元，掀起話題，也引來大陸稅務機關的注意。今天（4月29日）傳出大陸國家稅務總局稽查局已鎖定30名企業高管及演藝明星，由各地方稅務局展開查稅工作，範圍包括個人所得稅及相關企業所得稅；但查稅對象的名單並未公布。

陸媒指出大陸國家稅務總局稽查局今年2月13日印發《2017年稅務稽查重點工作安排》，明確提出以股權轉讓、投資公司、基金、證券、演藝公司等行業和領域爲切入點，並且統一選取30個重點查稅名人。

日前曝光的「2017中國名人收入排行榜」，計算周期為2016年1月1日至2016年12月31日，名人的收入包括影視作品的片酬，導演或監製酬勞、數位專輯與演唱會門票收入，以及比賽獎金、代言費用和活動費用等，但不包含個人名下的投資性收入以及經營性收入。

經過結算，范冰冰以2億4400萬元居冠，鹿晗與周杰倫以1億8160萬元及1億8150萬元分居二、三名。

據了解，百位名人收入榜的「入門檻」是2500萬元；收入超過1億元的名人有14人，收入總和為21億4810萬元，占百位名人收入總額30.27%；前10名收入總和近17億元（人民幣，下同），前30名的收入超過了35億元，前50名的收入近50億元。

財稅專家表示，目前明星基本都是以自己成立的經紀公司或工作室名義，對外承接廣告、拍片等業務，片酬、廣告、代言等收入，由經紀公司或工作室處理；至於投資入股、股權交易的收入，目前則是不透明的「灰色地帶」。最典型的例子，就是趙薇代表的龍薇傳媒與萬家文化，今年初企圖以6000萬元的資金，進行30億元的收購案，雖然被主管機關打了回票，但也引發各種討論。

名人的高收入以及納稅情況已引起稅務部門重視，把演藝産業鏈分為製作、舞台設備、舞台美術、演出、票務、劇場經營、演出經紀、衍生産品開發等項目，一一分析收支狀況，收集情報，發現演藝企業普遍存在以舞台設備租賃費和折餘價值抵頂劇場租賃費，以虛假發票，或是以無單據方式報銷演員酬勞、車輛運輸費、拍攝費、道具費等費用，隱瞞收入、虛增成本、不實申報、工作室異地註冊等方式，規避代扣代繳義務和少繳稅款。

(旺報)