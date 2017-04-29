企圖致贈議員「磚頭」藝術品 男被依社維法裁罰

67歲的陳姓街友昨天下午前往台南市議會服務台，持裝有1塊磚塊的塑膠袋，向警衛聲稱要致贈「藝術品」給國民黨籍的市議員。經警衛聲稱，如果再胡來要通知警察前來處理後，陳某才騎乘腳踏車離開。事後，市警四分局得知，已主動依違反社會秩序維護法處理。

警方表示，經調閱相關監視器及查訪確認陳某身分後，今天下午員警循線在中西區中正路、忠義路口找到陳某。警訊中，陳某供稱，他並沒有恐嚇的意圖，由於對國民黨主席的選舉也非常關心，之所以致贈磚塊，只是想要「拋磚引玉」，透過這種方式將他的意見向上反映。全案偵訊後，依違反社維法裁罰。

(中時)