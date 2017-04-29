火車遭槍擊？ 警方：初步排除BB彈射擊
台鐵花蓮往宜蘭方向區間車，今天下午發生車窗擊裂驚魂案，疑似遭外來物擊中，出現0.2公分擊破點，造成整片玻璃呈現蜘蛛網狀，經網友拍下照片貼文指呼「好像被暗殺！」台鐵指出曾在漢本車站發現後因評估不影響行車安全，通報鐵路警察後就繼續行駛，目前全案將交由鐵路警察局花蓮分局偵辦。
鐵路警察局花蓮分局偵查隊長鄺良才指出，未接獲民眾報案，目前仍在聯繫該名貼文網友，由於貼文時間為下午3時07分與台鐵通報時間4時許有出入，目前仍不能斷定正確發生時間、地點，也無法確認是否人為所致。
他指出，第二車廂第一層玻璃呈蜘蛛網狀，擊破力道並不大，依據擊破點0.2公分大小，與BB彈直徑0.4至0.6公分不吻合，初步研判並非BB彈槍枝所致，詳細狀況仍待進一步調查，也將調閱監視器，全力找出破窗元兇。
(中時)
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