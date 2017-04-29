海巡署熱情推出「106年度暑期大專院校海洋體驗營」
海巡署為培養大專青年對於海洋的情感與知識，響應政府「暑期保護青少年－青春專案」，首度於今年舉辦海洋體驗營，將在5月1日開放線上報名。本次系列活動包括探訪龜山島、金門、綠島、東沙等名勝古蹟，享受航海體驗、島嶼探索、文化巡禮、生態饗宴的旅程，並鼓勵外國籍學生一同共襄盛舉，讓青年學子在悠遊大海、擁抱自然、舒暢身心之際，更深刻體認海洋生態保育與資源永續的重要性。
本次海洋體驗營活動相關資訊如下：
一、「海上賞鯨、龜島巡寶」：參觀龜山島及宜蘭，包含繞島、賞鯨、401高地、七星嶺步道、蘇澳冷泉，計2梯次。
二、「金門海巡觀摩體驗」：參觀金門本島、大膽島，包含翟山坑道與大膽島等處戰地巡禮、金門特有護育漁種（鱟）、水族教育展示館，計2梯次。
三、「綠島生態GO」：參觀綠島、臺東地區，包含東部深層海水創新研發中心、富山漁業資源保育區、綠島環島生態簡介，計2梯次。
四、「2017東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」：參觀東沙島，包含東沙環礁國家公園、水（電）廠、郵局、大王廟、月牙軒，計3梯次。
海巡署表示，本次活動除東沙巡禮已由各大專院校薦報教育部遴選截止外，其餘活動將於5月1日至5月20日開放線上報名；為鼓勵外國籍、海洋相關系所或社團學生踴躍參與，將保留部分名額，由本署各地區巡防局洽請轄內大專院校受理報名。如需更進一步資訊，可至海巡署或所屬各地區巡防局全球資訊網活動專區查詢。
(中時)
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