員林藝桐起飛 藤山步道漫步野餐賞桐趣
桐花開了！快上山欣賞五月桐花雪。2017客家桐花祭～員林好漾、藝桐起飛，29日起一連兩天在員林市藤山步道登場，員林市公所今天上午8點起還貼心規劃在員林火車站有大巴士接駁車轉搭小巴士至活動會場，目前桐花開花情況將近五成，預計下周起會進入盛放時期。
「客家桐花祭典」儀式由員林市長張錦昆擔任主祭官，與代表會主席林錦泉、立法委員洪素月等人帶領眾人陪祭，獻上傳統客家九獻禮：玄酒、茶葉、黑糖、樟腦、香茅油、木炭、甘薯、玉米和白淨清香的新鮮油桐花等，感謝大地山林賜予，莊嚴隆重。
隨後靜修、育英國小學童與侯慧玲舞團小舞者，接連帶來濃濃客家風迎賓舞蹈表演，為活動揭開序幕，接著客家流行樂團「阿比百」和街頭藝人也輪番上陣，熱腦滾滾。
張錦昆說，在客委會與縣府經費挹注下，員林市已連續9年在藤山步道舉辦桐花祭一旁也有小農市集、步道沿線定點生態導覽，和擂茶與客家美食粢粑DIY體驗等，適合全家大小一起參與，歡迎各縣市民眾一起來走走，享受在油桐樹林間漫步、野餐的春遊趣。
今年氣候因素，四月氣候涼爽、早晚溫差大，桐花延遲至下旬才陸續綻放，公所預估下周起將逐漸進入盛放時期，直到母親節都是最佳賞花期，民眾不妨多利用周末假期上山，親睹美麗的五月雪。
(中時)
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