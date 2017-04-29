張建銘2打席纏20球 終敲出致勝安

「火哥」張建銘敲出致勝安打，率悍將奪勝。(本報資料照)

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富邦悍將外野手「火哥」張建銘29日對決Lamigo桃猿林樺慶，前兩打席都被解決，隨後卻化身纏鬥大師，第3、第4打席讓林樺慶足足用了20球，並在7下纏鬥6球後貢獻關鍵二壘安打，助球隊突破僵局攻回第1分，最後悍將4比0勝出，火哥賽後打趣的說，「那麼多球都打界外，總該有1球讓我咬到吧！」

張建銘此役扛先發2棒右外野手，前兩打席都被林樺慶解決，不過接下來兩個打席，他卻儼然成了林樺慶的夢魘，他先是5下第3打席，耗了林樺慶13球讓他投出保送，緊接著他7下第4打席再戰林樺，更是毫不客氣的把他投出的第7球，掃成中右外野的深遠二壘安打。

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最後悍將能獲勝，悍將總教練葉君璋認為火哥的纏鬥，消耗掉林樺慶的體力，是其中一個關鍵。火哥則表示，今年沒對林樺慶幾次，儘管他打擊感覺不錯，但林樺慶球威很好、很會跑，讓他掌握不太到球點，才纏那麼多球，最後擊出關鍵安打，他笑說，「纏快20球打不到點，總有1球可以打得紮實吧。」

(中時電子報)