張建銘2打席纏20球 終敲出致勝安
富邦悍將外野手「火哥」張建銘29日對決Lamigo桃猿林樺慶，前兩打席都被解決，隨後卻化身纏鬥大師，第3、第4打席讓林樺慶足足用了20球，並在7下纏鬥6球後貢獻關鍵二壘安打，助球隊突破僵局攻回第1分，最後悍將4比0勝出，火哥賽後打趣的說，「那麼多球都打界外，總該有1球讓我咬到吧！」
張建銘此役扛先發2棒右外野手，前兩打席都被林樺慶解決，不過接下來兩個打席，他卻儼然成了林樺慶的夢魘，他先是5下第3打席，耗了林樺慶13球讓他投出保送，緊接著他7下第4打席再戰林樺，更是毫不客氣的把他投出的第7球，掃成中右外野的深遠二壘安打。
最後悍將能獲勝，悍將總教練葉君璋認為火哥的纏鬥，消耗掉林樺慶的體力，是其中一個關鍵。火哥則表示，今年沒對林樺慶幾次，儘管他打擊感覺不錯，但林樺慶球威很好、很會跑，讓他掌握不太到球點，才纏那麼多球，最後擊出關鍵安打，他笑說，「纏快20球打不到點，總有1球可以打得紮實吧。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。