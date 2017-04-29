九把刀《報告老師！怪怪怪怪物！》 參加義遠東影展
九把刀執導的新片《報告老師！怪怪怪怪物！》獲邀參加義大利遠東影展正式競賽單元。台北時間4月27日，九把刀率女主角劉奕兒出席義大利遠東影展為該片舉辦的映演，也是該片的歐洲首映。7月28日全台上映。
現場1300名觀眾看片名，原以為是搞笑片，看了劇情，才發現是部探討時下最受關注的校園霸凌問題，是部很有意義的電影。看完該片後，全場觀眾鼓掌超過2分鐘，反應十分熱烈，紛紛表示該片是這次影展的「驚喜場」。
耗資台幣1億元打造的青春驚悚鉅片《報告老師！怪怪怪怪物！》，是九把刀繼《那些年，我們一起追的女孩》後，睽違6年再執導演筒，也首度挑戰非小說改編、唯一原創原著劇本，以全新手法翻轉華語電影新暴力美學。九把刀表示，「拍這部片算是一種自我療癒的過程，很謝謝柴姐（柴智屏）願意支持讓我自我療癒。下一部片希望可以拍『後青春的詩』！」
九把刀與劉奕兒27日抵達義大利後，先趕到會場觀看話題電影《一念無明》，並開心與日前才摘下第三十六屆香港金像獎男配角獎的曾志偉合影。
位於義大利東北部的城市烏汀內自1999年起舉辦義大利遠東電影節（Far East Film Festival），經過9年的累積，已形成亞洲以外，規模最大的亞洲影展，每年皆有來自日、韓、港、台、大陸等地的電影參展。今年共有57部影片參加，除了《報告老師！怪怪怪怪物！》以外，入圍競賽片的台灣電影還有魏德聖的《52赫茲我愛你》、吳子雲的《六弄咖啡館》和鍾孟宏的《一路順風》。
(旺報)
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