羅力復出後宛如無敵 三戰僅失1分
富邦悍將洋投羅力今年雖因傷錯過開季，但回歸後的他表現宛如無敵！他連同29日對戰Lamigo桃猿，一夫當關繳出8局無失分好投奪勝一役，率球隊4比0勝出，寫下個人本季2連勝，更驚人的是他本季3場先發，20局投球僅失1分，自責分率低到僅0.45。
羅力開季因腹肌受傷，直到4月初才回到一軍，不過前兩場先發遭遇統一獅，12局投球僅失1分。此役他今年首度遭遇猿隊，神勇的力投8局無失分，率領球隊4比0勝出，中止對猿隊7連敗，替處於低潮時期的悍將，注入一記活泉。
此役羅力投8局用了110球，局數跟用球數都是本季新高，本有機會挑戰完封勝，最後悍將仍決定把他換下，羅力坦言當時知道能完封，確實感到興奮，不過他也尊重教練的決定，相信牛棚投手能守住戰局。
「每一次上丘，就是要贏球！」羅力奪得2連勝，同時更連16局無失分，連兩場比賽飆出雙位數三振，甚至率隊中止對猿隊的連敗，但對那些紀錄，他沒有想太多，表示投好球、壓低失分，最後幫助球隊贏球，是更重要的事。
羅力不斷強調無論哪時上場、發生甚麼事，「就是努力去贏！」這也是他先發上陣唯一的想法。至於悍將本季陷入大低潮，羅力樂觀的說，球隊的本質其實很好，不穩定的近況不代表球隊只有如此，「相信球隊會變得更好！」
(中時電子報)
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